Митчелл Робинсон – наиболее вероятный кандидат на обмен в «Нью-Йорке»
Раскрыты основные цели «Нью-Йорка» в межсезонье.
Значительные изменения в составе «Никс» кажутся маловероятными, поскольку 93% платежной ведомости команды вложены в стартовую пятерку команды и Митчелла Робинсона, который, по словам журналиста ESPN Бобби Маркса, является наиболее вероятным кандидатом на обмен.
Маркс отмечает, что «Нью-Йорку» предстоит взвесить ценность выгодного для обмена контракта Робинсона с его влиянием на площадке.
Робинсон станет неограниченно свободным агентом в межсезонье 2026 года, если не будет достигнуто соглашение о продлении контракта. За следующий сезон центровой должен получить 13 млн долларов.
Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости