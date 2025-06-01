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Митчелл Робинсон – наиболее вероятный кандидат на обмен в «Нью-Йорке»

Раскрыты основные цели «Нью-Йорка» в межсезонье.

Значительные изменения в составе «Никс» кажутся маловероятными, поскольку 93% платежной ведомости команды вложены в стартовую пятерку команды и Митчелла Робинсона, который, по словам журналиста ESPN Бобби Маркса, является наиболее вероятным кандидатом на обмен.

Маркс отмечает, что «Нью-Йорку» предстоит взвесить ценность выгодного для обмена контракта Робинсона с его влиянием на площадке.

Робинсон станет неограниченно свободным агентом в межсезонье 2026 года, если не будет достигнуто соглашение о продлении контракта. За следующий сезон центровой должен получить 13 млн долларов.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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