Митчелл Робинсон – наиболее вероятный кандидат на обмен в «Нью-Йорке»

Раскрыты основные цели «Нью-Йорка» в межсезонье.

Значительные изменения в составе «Никс» кажутся маловероятными, поскольку 93% платежной ведомости команды вложены в стартовую пятерку команды и Митчелла Робинсона , который, по словам журналиста ESPN Бобби Маркса, является наиболее вероятным кандидатом на обмен.

Маркс отмечает, что «Нью-Йорку » предстоит взвесить ценность выгодного для обмена контракта Робинсона с его влиянием на площадке.

Робинсон станет неограниченно свободным агентом в межсезонье 2026 года, если не будет достигнуто соглашение о продлении контракта. За следующий сезон центровой должен получить 13 млн долларов.