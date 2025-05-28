Серджо Скариоло может стать новым главным тренером «Реала», Серхио Родригес и Руди Фернандес – войти в состав менеджемента клуба
«Реал» ожидает реорганизация.
Клуб неудачно выступил в Евролиге, вылетев в 1/4 после встречи с «Олимпиакосом» (1-3). Чемпионат Испании остается единственной возможностью для команды завоевать титул в этом сезоне.
По сообщению издания Relevo и других источников, основным претендентом на замену Чуса Матео на должности главного тренера является Серджо Скариоло. 64-летний специалист тренирует сборную Испании и комментирует матчи испанских клубов.
«Реал» рассматривал Скариоло в качестве возможной альтернативы Матео с его первого года в клубе, теперь эта кадровая перестановка может осуществиться.
Также организация может пригласить в свою систему Серхио Родригеса и Руди Фернандеса. Закончившие игровую карьеру баскетболисты могут войти в структуру менеджмента клуба.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Арале Вайсберга
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