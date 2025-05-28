Серджо Скариоло может стать новым главным тренером «Реала», Серхио Родригес и Руди Фернандес – войти в состав менеджемента клуба

«Реал» ожидает реорганизация.

Клуб неудачно выступил в Евролиге , вылетев в 1/4 после встречи с «Олимпиакосом» (1-3). Чемпионат Испании остается единственной возможностью для команды завоевать титул в этом сезоне.

По сообщению издания Relevo и других источников, основным претендентом на замену Чуса Матео на должности главного тренера является Серджо Скариоло . 64-летний специалист тренирует сборную Испании и комментирует матчи испанских клубов.

«Реал » рассматривал Скариоло в качестве возможной альтернативы Матео с его первого года в клубе, теперь эта кадровая перестановка может осуществиться.

Также организация может пригласить в свою систему Серхио Родригеса и Руди Фернандеса . Закончившие игровую карьеру баскетболисты могут войти в структуру менеджмента клуба.