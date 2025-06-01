Айзейя Хартенштайн: «Самое лучшее качество «Оклахомы» – мы все делаем вместе»
Айзейя Хартенштайн рассказал, в чем сила «Оклахомы».
«Самое лучшее качество этой команды – мы все делаем вместе.
Даже за пределами площадки мы всегда остаемся командой, мы поддерживаем друг друга. Не имеет значения, сколько минут ты играешь. Это делает нас особенной командой. И когда мы выходим на площадку, между нами всегда есть связь, и в защите, и в нападении. Это затрудняет игру против нас», – сказал центровой «Оклахомы».
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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