Айзейя Хартенштайн: «Самое лучшее качество «Оклахомы» – мы все делаем вместе»

Айзейя Хартенштайн рассказал, в чем сила «Оклахомы».

«Самое лучшее качество этой команды – мы все делаем вместе.

Даже за пределами площадки мы всегда остаемся командой, мы поддерживаем друг друга. Не имеет значения, сколько минут ты играешь. Это делает нас особенной командой. И когда мы выходим на площадку, между нами всегда есть связь, и в защите, и в нападении. Это затрудняет игру против нас», – сказал центровой «Оклахомы».