«Оклахома» и «Индиана» – по котировкам самая неравноценная пара финалистов НБА за 7 лет. 1.16 – наименьший коэффициент на фаворита с 2018 года
«Оклахома» и «Индиана» сыграют в финале НБА.
«Тандер» – подавляющий фаворит серии с коэффициентом 1.16. На чемпионство «Пэйсерс» букмекеры дают 5.25.
Это самый большой разрыв по котировкам между финалистами за 7 лет. В 2018-м «Голден Стэйт» оценивали коэффициентом 1.09, шансы «Кливленда» составляли 7.88. «Уорриорз» выиграли серию со счетом 4-0.
Всего это пятый случай в 21-м веке, когда коэффициент на фаворита финала НБА не превышает 1.16.
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Опубликовала: Венера Кравченко
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