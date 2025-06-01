«Оклахома» и «Индиана» – по котировкам самая неравноценная пара финалистов НБА за 7 лет. 1.16 – наименьший коэффициент на фаворита с 2018 года

«Оклахома» и «Индиана» сыграют в финале НБА.

«Тандер» – подавляющий фаворит серии с коэффициентом 1.16. На чемпионство «Пэйсерс» букмекеры дают 5.25.

Это самый большой разрыв по котировкам между финалистами за 7 лет. В 2018-м «Голден Стэйт» оценивали коэффициентом 1.09, шансы «Кливленда» составляли 7.88. «Уорриорз» выиграли серию со счетом 4-0.

Всего это пятый случай в 21-м веке, когда коэффициент на фаворита финала НБА не превышает 1.16.

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