Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер станет величайшим игроком «Тандер» всех времен»

Эксперт ESPN высоко оценивает лидера «Оклахомы».

«Он станет величайшим игроком «Тандер» всех времен. Да, выше Кевина Дюрэнта и Расселла Уэстбрука . Третий сезон подряд с показателям в 30+ очков в среднем за игру при точности бросков выше 50%, титул лучшего бомбардира лиги, MVP сезона, MVP конференции, выход в финал НБА , чемпионство, а еще он станет MVP финала.

Кроме того, он получит мантию суперзвезды и займет свое место рядом с Леброном Джеймсом, Йокичем, Стефом, Кей Ди и Яннисом, потому что выполнил все условия для этого», – заявил Перкинс .

В текущем плей-офф Шэй Гилджес-Александер набирает в среднем 29,8 очка, 5,7 подбора и 6,9 передачи, являясь лучшим бомбардиром и распасовщиком команды.