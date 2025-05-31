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Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер станет величайшим игроком «Тандер» всех времен»

Эксперт ESPN высоко оценивает лидера «Оклахомы».

 «Он станет величайшим игроком «Тандер» всех времен. Да, выше Кевина Дюрэнта и Расселла Уэстбрука. Третий сезон подряд с показателям в 30+ очков в среднем за игру при точности бросков выше 50%, титул лучшего бомбардира лиги, MVP сезона, MVP конференции, выход в финал НБА, чемпионство, а еще он станет MVP финала.

Кроме того, он получит мантию суперзвезды и займет свое место рядом с Леброном Джеймсом, Йокичем, Стефом, Кей Ди и Яннисом, потому что выполнил все условия для этого», – заявил Перкинс.

В текущем плей-офф Шэй Гилджес-Александер набирает в среднем 29,8 очка, 5,7 подбора и 6,9 передачи, являясь лучшим бомбардиром и распасовщиком команды.

Кто станет чемпионом НБА?867 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
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logoКендрик Перкинс
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logoШэй Гилджес-Александер
logoКевин Дюрэнт
logoРасселл Уэстбрук
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