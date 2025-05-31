Кендрик Перкинс: «Шэй Гилджес-Александер станет величайшим игроком «Тандер» всех времен»
Эксперт ESPN высоко оценивает лидера «Оклахомы».
«Он станет величайшим игроком «Тандер» всех времен. Да, выше Кевина Дюрэнта и Расселла Уэстбрука. Третий сезон подряд с показателям в 30+ очков в среднем за игру при точности бросков выше 50%, титул лучшего бомбардира лиги, MVP сезона, MVP конференции, выход в финал НБА, чемпионство, а еще он станет MVP финала.
Кроме того, он получит мантию суперзвезды и займет свое место рядом с Леброном Джеймсом, Йокичем, Стефом, Кей Ди и Яннисом, потому что выполнил все условия для этого», – заявил Перкинс.
В текущем плей-офф Шэй Гилджес-Александер набирает в среднем 29,8 очка, 5,7 подбора и 6,9 передачи, являясь лучшим бомбардиром и распасовщиком команды.
Кто станет чемпионом НБА?867 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал ESPN
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости