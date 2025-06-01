Болельщики ЦСКА вывесили баннер в поддержку Брянска в связи с крушением моста

Болельщики ЦСКА поддержали пострадавших в результате трагедии в Брянске.

Болельщики ЦСКА во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против санкт-петербургского «Зенита » (83:91, 1-2) вывесили баннер в поддержку пострадавших в результате крушения моста в Брянской области.

В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.