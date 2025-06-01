Болельщики ЦСКА вывесили баннер в поддержку Брянска в связи с крушением моста
Болельщики ЦСКА поддержали пострадавших в результате трагедии в Брянске.
Болельщики ЦСКА во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ против санкт-петербургского «Зенита» (83:91, 1-2) вывесили баннер в поддержку пострадавших в результате крушения моста в Брянской области.
В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. Семь человек погибли, более 70 пострадали. Губернатор региона Александр Богомаз заявил о подрыве моста.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал ЦСКА
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