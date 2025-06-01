Андрей Кириленко о финале «Зенит» – ЦСКА: «Абсолютно равные команды»
Андрей Кириленко допускает, что финал Единой лиги ВТБ продлится семь матчей.
«Считаю, что встречаются абсолютно равные команды. В очень хороший жесткий баскетбол играют. Поэтому и результат такой близкий.
Может ли здесь быть семь матчей?
Конечно, по такой игре все может быть до последнего броска», – сказал президент РФБ.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
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