Андрей Кириленко о финале «Зенит» – ЦСКА: «Абсолютно равные команды»

Андрей Кириленко допускает, что финал Единой лиги ВТБ продлится семь матчей.

«Считаю, что встречаются абсолютно равные команды. В очень хороший жесткий баскетбол играют. Поэтому и результат такой близкий.

Может ли здесь быть семь матчей?

Конечно, по такой игре все может быть до последнего броска», – сказал президент РФБ.