  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Воронцевич: «Желательно, чтобы мы победили в следующих двух матчах, но в спорте загадывать не стоит»
0

Андрей Воронцевич: «Желательно, чтобы мы победили в следующих двух матчах, но в спорте загадывать не стоит»

Андрей Воронцевич .

- Вы попали пять из пяти дальних бросков. Кураж поймали?

– Прежде всего это заслуга нашего нападения. Мы понимали, что нужно делиться мячом, что и делали. У меня, у Окаро Уайта было достаточно много хороших открытых бросков. Удалось их реализовать. Тем самым помогли команде.

- Понятно, что с момента, как вы покинули ЦСКА, прошло уже пять лет. Но после долгих лет выступления за армейский клуб принципиальный подтекст в таких матчах для вас, наверное, остался?

– Ну, тут прежде всего родные стены. Они всегда помогают. Я все понимаю. Конечно, я столько лет здесь играл, тренировался, многое знаю. Для меня здесь, как и для Алексея Шведа, проще и легче играть, потому что кольца и площадка хорошо знакомы. А принципиальность? Неважно, кто твой соперник. Мы играем в финале, и здесь каждый матч принципиален.

- Готовы к семиматчевому противостоянию? Или как?

– Поживем - увидим. Желательно, чтобы мы победили в следующих двух матчах, но в спорте загадывать не стоит.

- То есть хотелось бы за пять матчей серии стать чемпионами?

– Конечно, но, опять же, это спорт, и здесь бессмысленно загадывать, - сказал форвард «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит» в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).

Воронцевич набрал 15 очков, реализовав 5 из 5 из-за дуги. У Окаро Уайта – 17 очков и 5 из 9 из-за дуги.

Кто станет чемпионом НБА?2756 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЗенит
logoАндрей Воронцевич
logoЦСКА
Окаро Уайт
logoЕдиная лига ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Кириленко о финале «Зенит» – ЦСКА: «Абсолютно равные команды»
1 июня, 16:13
Сергей Быков: «У Андрея Воронцевича есть опыт и задор»
1 июня, 15:22
Андреас Пистиолис о поражении в 3-м матче: «В конце все свелось к эффективности атак – соперники попадали лучше»
41 июня, 14:32
Хавьер Паскуаль о 3-м матче финала: «Вырвались вперед и победили только в завершающей части матча»
11 июня, 14:26
Главные новости
Ноа Эссанг, 9-й в прогнозе ESPN на драфт-2025 НБА, набрал 22 очка и 14 подборов в полуфинале чемпионата Германии
сегодня, 11:27Видео
«Даллас» заинтересован в продлении Данте Экзама
1сегодня, 10:36
«Хьюстон» уверен, что сможет повторить любое предложение Джабари Смиту и Тари Исону в 2026 году
7сегодня, 10:20
Рид Шеппард должен получить значительно большую роль в «Хьюстоне» в следующем сезоне
3сегодня, 09:55
«Рокетс» хотят продлить Фреда Ванвлита и Стивена Адамса, могут заменить последнего Бруком Лопесом
2сегодня, 09:40
Тони Бразерс и Скотт Фостер – среди арбитров на финальную серию НБА, в составе бригад 2 новичка
6сегодня, 09:26Фото
«Пэйсерс» приземлились в Оклахома-Сити на 3,5 часа позже из-за возможного торнадо, грозы и угрозы затопления
8сегодня, 09:13
«Никс» должны Тому Тибодо еще более 30 миллионов долларов
13сегодня, 08:16
Майлз Тернер: «Мне понадобилось 10 лет, чтобы попасть в финал. Не знаешь, когда все еще так сложится, нужно использовать шанс по полной»
сегодня, 07:59
Рик Карлайл: «Оба финалиста показывают стилистически чистый баскетбол»
сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. 1/4 финала. «Ховентуд» – «Тенерифе», «Гран-Канария» примет «Валенсию»
37 минут назад
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» имеет возможность завершить серию с «Трапани Шарк» у себя дома
сегодня, 06:30
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» начнет серию с «Бурком»
38 минут назад
Трехочковый Джареда Харпера выбил «Хапоэль Тель-Авив» из 1/2 финала чемпионата Израиля
44 минуты назадВидео
Главный тренер Душан Алимпиевич продлил контракт с «Бешикташем» на 2 года
сегодня, 11:45
Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»
сегодня, 11:08Фото
Карлик Джонс, Исаак Бонга и Стерлинг Браун будут допрошены в рамках расследования драки у ночного клуба
1сегодня, 10:55
Захар Пашутин о 4-й игре финала Лиги ВТБ: «Иван Ухов показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами»
1сегодня, 08:46
Глеб Плотников станет главным тренером «Химок»
сегодня, 08:31
Владислав Емченко о сезоне «Локомотива-Кубань»: «Могли и обыграть кого угодно, и уступить. Порой мы и сами не понимали, что играем»
сегодня, 04:39