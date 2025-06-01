Андрей Воронцевич: «Желательно, чтобы мы победили в следующих двух матчах, но в спорте загадывать не стоит»

Андрей Воронцевич .

- Вы попали пять из пяти дальних бросков. Кураж поймали?

– Прежде всего это заслуга нашего нападения. Мы понимали, что нужно делиться мячом, что и делали. У меня, у Окаро Уайта было достаточно много хороших открытых бросков. Удалось их реализовать. Тем самым помогли команде.

- Понятно, что с момента, как вы покинули ЦСКА, прошло уже пять лет. Но после долгих лет выступления за армейский клуб принципиальный подтекст в таких матчах для вас, наверное, остался?

– Ну, тут прежде всего родные стены. Они всегда помогают. Я все понимаю. Конечно, я столько лет здесь играл, тренировался, многое знаю. Для меня здесь, как и для Алексея Шведа, проще и легче играть, потому что кольца и площадка хорошо знакомы. А принципиальность? Неважно, кто твой соперник. Мы играем в финале, и здесь каждый матч принципиален.

- Готовы к семиматчевому противостоянию? Или как?

– Поживем - увидим. Желательно, чтобы мы победили в следующих двух матчах, но в спорте загадывать не стоит.

- То есть хотелось бы за пять матчей серии стать чемпионами?

– Конечно, но, опять же, это спорт, и здесь бессмысленно загадывать, - сказал форвард «Зенита».

Санкт-петербургский «Зенит » в гостях обыграл московский ЦСКА в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 91:83 (2-1).

Воронцевич набрал 15 очков, реализовав 5 из 5 из-за дуги. У Окаро Уайта – 17 очков и 5 из 9 из-за дуги.