Гарретт Темпл о менталитете «Торонто»: «Каждому в нашей команде есть что доказывать. Это нас объединяет»
Игроки «Рэпторс» настроены доказать свою ценность в новом сезоне.
«Скотти (Барнс) был выбран под 4-м номером драфта, но все спрашивали: «Почему его выбрали так рано?»
Ар Джею (Барретт) и Куикли говорят: «Да, «Торонто» хотел вас, но «Нью-Йорк» от вас избавился». Брэндона Ингрэма обменял «Новый Орлеан».
Можно посмотреть даже на игроков запаса: «Грэйди (Дик), ты реально готов играть в НБА или это просто шоу?»
У многих наших игроков есть, что доказывать. Думаю, именно это объединяет нас», – заявил Гарретт Темпл.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
