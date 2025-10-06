  • Спортс
Гарретт Темпл о менталитете «Торонто»: «Каждому в нашей команде есть что доказывать. Это нас объединяет»

Игроки «Рэпторс» настроены доказать свою ценность в новом сезоне.

«Скотти (Барнс) был выбран под 4-м номером драфта, но все спрашивали: «Почему его выбрали так рано?»

Ар Джею (Барретт) и Куикли говорят: «Да, «Торонто» хотел вас, но «Нью-Йорк» от вас избавился». Брэндона Ингрэма обменял «Новый Орлеан».

Можно посмотреть даже на игроков запаса: «Грэйди (Дик), ты реально готов играть в НБА или это просто шоу?»

У многих наших игроков есть, что доказывать. Думаю, именно это объединяет нас», – заявил Гарретт Темпл.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
logoТоронто
logoГарретт Темпл
logoАр Джей Барретт
logoНБА
logoСкотти Барнс
logoГрэйди Дик
logoИммануэл Куикли
logoБрэндон Ингрэм
