Гиоргос Принтезис: «Не смотрю НБА в последние годы. Я парень из 90-х – тогда в краске был настоящий контакт»
Легенда «Олимпиакоса» раскритиковал современный баскетбол НБА.
«Надеюсь, мы не будем снова слепо копировать модель НБА, потому что в последние годы я совершенно не наслаждаюсь лигой. Вообще не слежу за ней. Я парень из 90-х – тогда при входе в краску был настоящий контакт», – сказал двукратный чемпион Евролиги.
Кто лучший американский игрок в НБА?3434 голоса
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
