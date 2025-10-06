  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Гиоргос Принтезис: «Не смотрю НБА в последние годы. Я парень из 90-х – тогда в краске был настоящий контакт»
Гиоргос Принтезис: «Не смотрю НБА в последние годы. Я парень из 90-х – тогда в краске был настоящий контакт»

Легенда «Олимпиакоса» раскритиковал современный баскетбол НБА.

«Надеюсь, мы не будем снова слепо копировать модель НБА, потому что в последние годы я совершенно не наслаждаюсь лигой. Вообще не слежу за ней. Я парень из 90-х – тогда при входе в краску был настоящий контакт», – сказал двукратный чемпион Евролиги.

Кто лучший американский игрок в НБА?3434 голоса
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Eurohoops
logoГиоргос Принтезис
logoОлимпиакос
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
