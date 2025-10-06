Нэйт Робинсон о Доке Риверсе: «Он намеренно не выпустил меня на игру, чтобы я не получил бонус в 1,6 млн долларов»

Нэйт Робинсон считает, что Док Риверс осознанно лишил его семизначного бонуса.

«О, чувак… Та игра, в которой Док не выпустил меня – вот, что я бы хотел вернуть. Я должен был играть в тот день.

В моем контракте с «Селтикс» был пункт: нужно было сыграть всего один матч, чтобы получить бонус в 1,6 млн долларов. Но тренер оставил меня на скамейке запасных.

Думаю, Док сделал это специально. Это огромные деньги, особенно для парня, который раньше таких сумм не видел. Было тяжело», – поделился экс-игрок НБА.

Нэйт Робинсон провел два неполных сезона в составе «Бостона », и доходил вместе с командой до финала НБА . В середине сезона-2010/11 баскетболист перешел в «Оклахому».