  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Нэйт Робинсон о Доке Риверсе: «Он намеренно не выпустил меня на игру, чтобы я не получил бонус в 1,6 млн долларов»
2

Нэйт Робинсон о Доке Риверсе: «Он намеренно не выпустил меня на игру, чтобы я не получил бонус в 1,6 млн долларов»

Нэйт Робинсон считает, что Док Риверс осознанно лишил его семизначного бонуса.

«О, чувак… Та игра, в которой Док не выпустил меня – вот, что я бы хотел вернуть. Я должен был играть в тот день.

В моем контракте с «Селтикс» был пункт: нужно было сыграть всего один матч, чтобы получить бонус в 1,6 млн долларов. Но тренер оставил меня на скамейке запасных.

Думаю, Док сделал это специально. Это огромные деньги, особенно для парня, который раньше таких сумм не видел. Было тяжело», – поделился экс-игрок НБА.

Нэйт Робинсон провел два неполных сезона в составе «Бостона», и доходил вместе с командой до финала НБА. В середине сезона-2010/11 баскетболист перешел в «Оклахому».

Кто лучший американский игрок в НБА?3407 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Heavy Sports
logoНэйт Робинсон
logoДок Риверс
logoНБА
logoБостон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Нэйт Робинсон о 61 очке Кобе Брайанта в Нью-Йорке: «Он выглядел точно как Джордан»
116 мая, 05:31
Нэйт Робинсон: «Когда узнал, что мне подарили почку, плакал три дня как ребенок»
413 апреля, 08:42
Нэйту Робинсону успешно пересадили почку
58 февраля, 05:44
Главные новости
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Енисей»
сегодня, 12:45
Кавай Ленард: «Я все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками»
5сегодня, 12:40
Миикка Мууринен может дебютировать за «Партизан» в матче с КРКА
сегодня, 12:13
14-летний журналист взял интервью у Антониуса Кливленда
1сегодня, 11:38
«Чикаго» попытается обменять Николу Вучевича и Патрика Уильямса по ходу сезона (Ahn Fire Digital)
2сегодня, 09:58
Джеки Янг установила рекорд женской НБА по очкам за одну четверть в матче финальной серии (21)
сегодня, 09:29Видео
Джордан Пул: «Мы ходили смотреть на кенгуру и коал. Мне только этого и надо было»
1сегодня, 08:17
Бронни Джеймсу удался путбэк-данк одной рукой
15сегодня, 07:12Видео
В обновленном составе «Атланты» 13 игроков ростом 203 см и более
11сегодня, 06:26
Крис Пол: «Самая крутая черта «Клипперс» – не возраст или что-то еще, а то, что мы можем играть по-разному»
9сегодня, 05:50
Ко всем новостям
Последние новости
Пэт Спенсер: «Клубы из низа таблицы НБА год за годом ценят габариты и атлетизм выше интеллекта – и остаются в лотерее»
9 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» встретится с КРКА, «Дубай» примет «Сплит» и другие матчи
сегодня, 12:44
Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет с «Наполи»
сегодня, 12:44
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж»
сегодня, 12:44
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Петким Спор»
сегодня, 12:44
Алекс Адетокумбо вернется в G-лигу
1сегодня, 11:54
Джимми Батлер махнул рукой на Бадди Хилда, смазавшего открытый трехочковый
4сегодня, 07:58Видео
Зайон Уильямсон подарил подписанные кроссовки маленькому фанату, недавно поборовшему рак
сегодня, 07:40Видео
Леброн Джеймс советовался с Остином Ривзом по поводу гольфа во время тайм-аута
2сегодня, 06:57Видео
Алисса Томас стала лидером женской НБА по передачам в плей-офф за всю историю
вчера, 21:05Фото