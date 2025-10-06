Нэйт Робинсон о Доке Риверсе: «Он намеренно не выпустил меня на игру, чтобы я не получил бонус в 1,6 млн долларов»
Нэйт Робинсон считает, что Док Риверс осознанно лишил его семизначного бонуса.
«О, чувак… Та игра, в которой Док не выпустил меня – вот, что я бы хотел вернуть. Я должен был играть в тот день.
В моем контракте с «Селтикс» был пункт: нужно было сыграть всего один матч, чтобы получить бонус в 1,6 млн долларов. Но тренер оставил меня на скамейке запасных.
Думаю, Док сделал это специально. Это огромные деньги, особенно для парня, который раньше таких сумм не видел. Было тяжело», – поделился экс-игрок НБА.
Нэйт Робинсон провел два неполных сезона в составе «Бостона», и доходил вместе с командой до финала НБА. В середине сезона-2010/11 баскетболист перешел в «Оклахому».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Heavy Sports
