Пэт Спенсер: «Клубы из низа таблицы НБА год за годом ценят габариты и атлетизм выше интеллекта – и остаются в лотерее»
Защитник «Уорриорз» объяснил, почему многие клубы годами остаются на дне таблицы.
«Если ты умеешь связывать игру, принимать решения и при этом можешь делать другие вещи – например, стабильно попадать трехочковые – место в лиге для тебя всегда найдется.
К сожалению, многие организации, застрявшие на дне, продолжают ценить габариты и атлетизм выше игрового интеллекта. И они год за годом остаются в лотерее», – заявил Спенсер.
Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт
