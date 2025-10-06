Пэт Спенсер: «Клубы из низа таблицы НБА год за годом ценят габариты и атлетизм выше интеллекта – и остаются в лотерее»

Защитник «Уорриорз» объяснил, почему многие клубы годами остаются на дне таблицы.

«Если ты умеешь связывать игру, принимать решения и при этом можешь делать другие вещи – например, стабильно попадать трехочковые – место в лиге для тебя всегда найдется.

К сожалению, многие организации, застрявшие на дне, продолжают ценить габариты и атлетизм выше игрового интеллекта. И они год за годом остаются в лотерее», – заявил Спенсер.

Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт