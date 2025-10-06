  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Пэт Спенсер: «Клубы из низа таблицы НБА год за годом ценят габариты и атлетизм выше интеллекта – и остаются в лотерее»
6

Пэт Спенсер: «Клубы из низа таблицы НБА год за годом ценят габариты и атлетизм выше интеллекта – и остаются в лотерее»

Защитник «Уорриорз» объяснил, почему многие клубы годами остаются на дне таблицы.

«Если ты умеешь связывать игру, принимать решения и при этом можешь делать другие вещи – например, стабильно попадать трехочковые – место в лиге для тебя всегда найдется.

К сожалению, многие организации, застрявшие на дне, продолжают ценить габариты и атлетизм выше игрового интеллекта. И они год за годом остаются в лотерее», – заявил Спенсер.

Пэт Спенсер подписал с «Голден Стэйт» двухсторонний контракт

Кто лучший американский игрок в НБА?3437 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: страница журналиста Дэнни Эмермана в соцсети X
logoГолден Стэйт
Пэт Спенсер
logoНБА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
