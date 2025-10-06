Нэйт Робинсон о финале НБА-2010: «Мы с Гленом Дэвисом могли изменить исход седьмого матча»

Нэйт Робинсон считает, что мог бы принести «Селтикс» чемпионство в 2010 году.

«Жаль, что Док не дал мне и «Биг Бэби» [Глену Дэвису ] больше минут в седьмой игре финала. Мы могли изменить исход и завоевать титул. Но вместо этого смотрели, как Коби наслаждается падающим конфетти в цветах «Лейкерс». Это было очень больно», – заявил экс-игрок НБА.

В седьмом мачте финала НБА-2010 «Лейкерс» обыграли «Бостон » со счетом 83:79. Нэйт Робинсон провел на паркете три с половиной минуты и не отметился результативными действиями.