Мехди Нгуама продолжит карьеру в «Виллербане»

«Виллербан» объявила о подписании Мехди Нгуамы.

30-летний разыгрывающий подписал контракт с французским клубом, чтобы заменить травмированного Шакила Харрисона .

В прошлом сезоне Нгуама успел поиграть за три команды – французские «Бурк», «Ле-Ман» и испанскую «Гран-Канарию». В «Виллербане » 30-летний разыгрывающий получит шанс дебютировать в Евролиге.