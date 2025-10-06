Фото
0

Мехди Нгуама продолжит карьеру в «Виллербане»

«Виллербан» объявила о подписании Мехди Нгуамы.

30-летний разыгрывающий подписал контракт с французским клубом, чтобы заменить травмированного Шакила Харрисона.

В прошлом сезоне Нгуама успел поиграть за три команды – французские «Бурк», «Ле-Ман» и испанскую «Гран-Канарию». В «Виллербане» 30-летний разыгрывающий получит шанс дебютировать в Евролиге.

Кто лучший американский игрок в НБА?3437 голосов
КарриСтефен Карри
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ЛенардКавай Ленард
ДэвисЭнтони Дэвис
ДжеймсЛеброн Джеймс
КаннингемКейд Каннингем
ДюрэнтКевин Дюрэнт
ЯнгТрэй Янг
УильямсДжейлен Уильямс
МитчеллДонован Митчелл
МоблиЭван Мобли
Кто-то другойДжейлен Браун
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальная страница «Виллербана» в соцсети X
logoАСВЕЛ Виллербан
logoШакил Харрисон
переходы
logoчемпионат Франции
Мехди Нгуама
logoЕвролига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
31 очко Майка Джеймса не помогло «Монако» обыграть «Элан Шалон», «Виллербан» победил «Сен-Кантен»
вчера, 19:25
Евролига. «Жальгирис» победил «Фенербахче», несмотря на 36 очков Болдуина, 23 очка Клайберна помогли «Барселоне» справиться с «Панатинаикосом» и другие матчи
183 октября, 21:33
Тони Паркер считает, что совместный проект НБА, Евролиги и ФИБА выведет европейский баскетбол на новый уровень
28 сентября, 20:37
Главные новости
Кевон Луни: «Наша цель – попасть в плей-офф напрямую, а не через плей-ин»
3 минуты назад
Единая лига ВТБ. МБА-МАИ примет «Енисей»
26 минут назад
Нэйт Робинсон о финале НБА-2010: «Мы с Гленом Дэвисом могли изменить исход седьмого матча»
2сегодня, 14:24
«Атланта» не спешит предлагать новый контракт Дайсону Дэниэлсу (Джей Фишер)
5сегодня, 14:09
Нэйт Робинсон о Доке Риверсе: «Он намеренно не выпустил меня на игру, чтобы я не получил бонус в 1,6 млн долларов»
3сегодня, 13:29
Кавай Ленард: «Я все еще могу защищаться, успевать за сильнейшими соперниками»
7сегодня, 12:40
Миикка Мууринен может дебютировать за «Партизан» в матче с КРКА
сегодня, 12:13
14-летний журналист взял интервью у Антониуса Кливленда
1сегодня, 11:38
«Чикаго» попытается обменять Николу Вучевича и Патрика Уильямса по ходу сезона (Ahn Fire Digital)
2сегодня, 09:58
Джеки Янг установила рекорд женской НБА по очкам за одну четверть в матче финальной серии (21)
сегодня, 09:29Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Гиоргос Принтезис: «Не смотрю НБА в последние годы. Я парень из 90-х – тогда в краске был настоящий контакт»
16 минут назад
Адриатическая лига. «Партизан» встретится с КРКА, «Дубай» принимает «Сплит» и другие матчи
17 минут назад
Гарретт Темпл о менталитете «Торонто»: «Каждому в нашей команде есть что доказывать. Это нас объединяет»
32 минуты назад
Пэт Спенсер: «Клубы из низа таблицы НБА год за годом ценят габариты и атлетизм выше интеллекта – и остаются в лотерее»
6сегодня, 13:42
Чемпионат Италии. «Виртус» сыграет с «Наполи»
сегодня, 12:44
Чемпионат Франции. «Ле-Ман» примет «Париж»
сегодня, 12:44
Чемпионат Турции. «Фенербахче» встретится с «Петким Спор»
сегодня, 12:44
Алекс Адетокумбо вернется в G-лигу
1сегодня, 11:54
Джимми Батлер махнул рукой на Бадди Хилда, смазавшего открытый трехочковый
4сегодня, 07:58Видео
Зайон Уильямсон подарил подписанные кроссовки маленькому фанату, недавно поборовшему рак
сегодня, 07:40Видео