Мехди Нгуама продолжит карьеру в «Виллербане»
«Виллербан» объявила о подписании Мехди Нгуамы.
30-летний разыгрывающий подписал контракт с французским клубом, чтобы заменить травмированного Шакила Харрисона.
В прошлом сезоне Нгуама успел поиграть за три команды – французские «Бурк», «Ле-Ман» и испанскую «Гран-Канарию». В «Виллербане» 30-летний разыгрывающий получит шанс дебютировать в Евролиге.
Кто лучший американский игрок в НБА?3437 голосов
Карри
Эдвардс
Брансон
Ленард
Дэвис
Джеймс
Каннингем
Дюрэнт
Янг
Уильямс
Митчелл
Мобли
Кто-то другой
Опубликовал: opimakh.ilya
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости