Андрей Кириленко: «Женская сборная России благодарна команде Словении за товарищеский матч»

Андрей Кириленко прокомментировал первый матч женских сборных России и Словении.

«Сначала наблюдался легкий хаос в нашей команде, который можно объяснить тем, что они давно ни с кем не играли, кроме белорусок. Да и часть игроков Белоруссии выступают у нас в премьер-лиге, поэтому первая реакция на соперника из европейской страны была именно такой. Пару раз с трудом даже справлялись против зонного прессинга. Ветераны этой сборной – Ольга Фролкина и Нина Глонти – разрядили ситуацию парой точных бросков. Дальше все стало на удивление легко.

Понимаю, что словенки играли не оптимальным составом, плюс тренерскому штабу надо готовиться к играм Евробаскета. Не играла Айша Сивка, выбранная под высоким номером на драфте женской Национальной баскетбольной ассоциации, Ева Лисец делала на площадке практически все, что хотела. И даже при таком составе в третьей четверти забросили всего 4 очка. Главный тренер дал поиграть практически всем игрокам, не стушевались Юлия Савукова и Елизавета Астахова.

Радует атмосфера на скамейке, заметно, что микроклимат в команде налажен. Постепенно молодые будут ощущать атмосферу сборной, притираться друг к другу, бороться с напряжением международных матчей. В любом случае нам нужны такие игры, и мы должны быть благодарны сборной и всем представителям словенского баскетбола за игру», – сказал президент РФБ .

В субботу женская сборная России обыграла команду Словении (61:56) в первом товарищеском матче в Белграде. Вторая встреча состоится в воскресенье.