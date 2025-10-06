Сергей Балашов о целях МБА-МАИ: «В этом сезоне хотим поднять Кубок России над головой и войти в топ-5 Единой лиги ВТБ»

Сергей Балашов поделился командными и личными целями на сезон.

– Надеюсь вернуться на паркет в ближайшем будущем. Химия в команде хорошая, многих знаю. МБА – первый клуб, в котором я полностью пропустил предсезонную подготовку. Но на бумаге, конечно, все комбинации знаю.

- Какие задачи перед МБА-МАИ стоят в этом сезоне?

– Мне бы хотелось, как и всей команде, поднять кубок России. И также закрепиться в топ-5 Единой лиги ВТБ. Такую задачу поставили. И в плей-офф пошуметь.

- Какие личные цели ставите на сезон?

– Главное, когда вернусь, не испортить командную химию. Помогать команде, чем смогу», – заявил 29-летний центровой в прямом эфире Okko Спорт.