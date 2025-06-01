Брайан Уиндхорст: «Рэпторс» начинают открыто заявлять о поиске большой звезды»

«Рэпторс» хотят выменять именитого игрока.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

«Я не хочу слишком вдаваться в подробности, но поскольку этот вопрос поднялся, «Рэпторс» – это команда, которая начинает открыто заявлять в лиге о поиске большой звезды», – сказал Уиндхорст.