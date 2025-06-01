Брайан Уиндхорст: «Рэпторс» начинают открыто заявлять о поиске большой звезды»
«Рэпторс» хотят выменять именитого игрока.
Об этом сообщает инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
«Я не хочу слишком вдаваться в подробности, но поскольку этот вопрос поднялся, «Рэпторс» – это команда, которая начинает открыто заявлять в лиге о поиске большой звезды», – сказал Уиндхорст.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал NBA on ESPN
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