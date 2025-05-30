Серджо Скариоло пройдет собеседование в НБА

Серджо Скариоло отправился в США на собеседование.

64-летний итальянский специалист пройдет собеседование с одним из клубов НБА . Пока нет ясности по поводу предлагаемой ему должности и заинтересованной в его услугах команды.

Единственным клубом с незанятой позицией главного тренера остается «Финикс ». Скариоло , который возглавляет сборную Испании, а в остальное время работает комментатором, может войти в тренерский штаб в качестве главного помощника.

Итальянец уже работал в американской лиге в качестве ассистента в «Торонто » с 2018 по 2021 год.

Также считатся, что Скариоло является основным претендентом на замену Чуса Матео в «Реале » после окончания нынешнего сезона.