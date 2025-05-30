Серджо Скариоло пройдет собеседование в НБА
Серджо Скариоло отправился в США на собеседование.
64-летний итальянский специалист пройдет собеседование с одним из клубов НБА. Пока нет ясности по поводу предлагаемой ему должности и заинтересованной в его услугах команды.
Единственным клубом с незанятой позицией главного тренера остается «Финикс». Скариоло, который возглавляет сборную Испании, а в остальное время работает комментатором, может войти в тренерский штаб в качестве главного помощника.
Итальянец уже работал в американской лиге в качестве ассистента в «Торонто» с 2018 по 2021 год.
Также считатся, что Скариоло является основным претендентом на замену Чуса Матео в «Реале» после окончания нынешнего сезона.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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