Масаи Уджири намерен оставаться в «Рэпторс», пока они не станут снова претендентами на чемпионство

Масаи Уджири не собирается покидать должность президента «Торонто».

Президент «Торонто » Масаи Уджири хочет оставаться в руководстве канадского клуба достаточно долго, чтобы вернуть «Рэпторс» в борьбу за чемпионство.

Уджири подчеркнул это во время своего выступления перед СМИ в конце сезона и повторил в частном порядке.

«Он хочет снова победить отчасти потому, что из-за ожидаемого выхода Кавая Ленарда на рынок свободных агентов и инцидента с полицейским, работающим в службе безопасности «Оракл-арены», который грубо схватил его, когда он пытался присоединиться к празднованию на паркете, что повлекло за собой расследование и судебную тяжбу, разрешенную в пользу Уджири, он не смог как следует ощутить свой первый чемпионский титул», – пишет SportsNet.