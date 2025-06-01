Тайриз Халибертон: «Паскаль Сиакам для меня как старший брат»

Тайриз Халибертон высказался о признании Паскаля Сиакама MVP финала Востока.

«Это особенный человек. Когда мы приобрели его, мы предполагали, что добьемся чего-то подобного, добьемся чего-то особенного.

Я очень рад, что он здесь. Он для меня как старший брат. Он тот, кому я действительно могу доверять, на кого я могу опереться, с кем я могу поговорить, кто может меня успокоить», – сказал разыгрывающий «Индианы».