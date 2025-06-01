Тайриз Халибертон: «Паскаль Сиакам для меня как старший брат»
Тайриз Халибертон высказался о признании Паскаля Сиакама MVP финала Востока.
«Это особенный человек. Когда мы приобрели его, мы предполагали, что добьемся чего-то подобного, добьемся чего-то особенного.
Я очень рад, что он здесь. Он для меня как старший брат. Он тот, кому я действительно могу доверять, на кого я могу опереться, с кем я могу поговорить, кто может меня успокоить», – сказал разыгрывающий «Индианы».
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Оклахома
Индиана
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Индианы» в соцсети X
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