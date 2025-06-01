Товарищеский матч. Женщины. Россия выиграла вторую встречу у Словении в Белграде
Женская сборная России провела второй товарищеский матч с командой Словении.
Россиянки снова были сильнее словенок – 82:66.
Первый матч завершился победой России со счетом 61:56.
Товарищеский матч
Белград, Сербия
Словения – Россия – 66:82 (15:13, 12:28, 21:18, 18:23)
СЛОВЕНИЯ: Лисец (20), Фришковец (12), Горшич (11).
РОССИЯ: Кошечкина (22), Савукова (16 + 5 передач), Абайдуллина (12 + 6 подборов + 5 передач), Лабутина (9), Глонти (7 + 6 подборов).
1 июня. 19.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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