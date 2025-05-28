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Женская сборная России проведет товарищеские матчи с командой Словении

Женская сборная России сыграет со Словенией в Белграде.

Женская национальная команда России во главе с Александром Ковалевым прибыла в Белград, где будет готовиться к товарищеским встречам с командой Словении.

Первый матч состоится 31 мая в 20:30 мск, второй – 1 июня в 19:00 мск.

В состав сборной России на предстоящие матчи вошли: 

Защитники

Юлия Лабутина («Ника-Лузалес», Сыктывкар, 28 лет, 177 см);

Ксения Левченко (УГМК, Екатеринбург, 29 лет, 169 см);

Юлия Савукова (МБА-МГУСиТ, Москва, 19 лет, 177 см);

Яна Эльберг («Динамо», Курск, 20 лет, 178 см).

Форварды

Сабина Абайдуллина («Самара», 28 лет, 187 см);

Елизавета Астахова (МБА-МГУСиТ, 18 лет, 185 см);

Анастасия Буланова («Енисей», Красноярский край, 20 лет, 186 см);

Нина Глонти («Динамо», Курск, 28 лет, 188 см);

Екатерина Кошечкина (МБА-МГУСиТ, 22 года, 192 см);

Дарья Репникова («Динамо», Курск, 25 лет, 180 см);

Эльза Сиразутдинова («Спарта энд К», 22 года, 186 см);

Ольга Фролкина («Динамо», Курск, 27 лет, 183 см).

Центровые

Вера Кучина («Нефтяник-Титан», Омск, 25 лет, 194 см);

Валерия Яковлева (МБА-МГУСиТ, 21 год, 189 см).

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МорэнтДжа Морэнт
КузмаКайл Кузма
Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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