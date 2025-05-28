Женская сборная России проведет товарищеские матчи с командой Словении
Женская национальная команда России во главе с Александром Ковалевым прибыла в Белград, где будет готовиться к товарищеским встречам с командой Словении.
Первый матч состоится 31 мая в 20:30 мск, второй – 1 июня в 19:00 мск.
В состав сборной России на предстоящие матчи вошли:
Защитники
Юлия Лабутина («Ника-Лузалес», Сыктывкар, 28 лет, 177 см);
Ксения Левченко (УГМК, Екатеринбург, 29 лет, 169 см);
Юлия Савукова (МБА-МГУСиТ, Москва, 19 лет, 177 см);
Яна Эльберг («Динамо», Курск, 20 лет, 178 см).
Форварды
Сабина Абайдуллина («Самара», 28 лет, 187 см);
Елизавета Астахова (МБА-МГУСиТ, 18 лет, 185 см);
Анастасия Буланова («Енисей», Красноярский край, 20 лет, 186 см);
Нина Глонти («Динамо», Курск, 28 лет, 188 см);
Екатерина Кошечкина (МБА-МГУСиТ, 22 года, 192 см);
Дарья Репникова («Динамо», Курск, 25 лет, 180 см);
Эльза Сиразутдинова («Спарта энд К», 22 года, 186 см);
Ольга Фролкина («Динамо», Курск, 27 лет, 183 см).
Центровые
Вера Кучина («Нефтяник-Титан», Омск, 25 лет, 194 см);
Валерия Яковлева (МБА-МГУСиТ, 21 год, 189 см).