Товарищеский матч. Женщины. Россия обыграла Словению в Белграде
Женская сборная России провела товарищеский матч с командой Словении.
Россиянки одержали победу над словенками со счетом 61:56. В воскресенье команды проведут вторую встречу.
Товарищеский матч
Белград, Сербия
Россия – Словения – 61:56 (21:9, 19:17, 4:14, 17:16)
РОССИЯ: О.Фролкина (10), Левченко, Астахова (обе – 9), Лабутина (7 + 5 перехватов), Кошечкина (7), Глонти (6 + 7 подборов).
СЛОВЕНИЯ: Горшич (12), Лисец (11 + 7 подборов), Фришковец (9 + 6 подборов + 4 перехвата), Самболич (7 + 6 передач).
31 мая. 20.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт РФБ
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