Товарищеский матч. Женщины. Россия обыграла Словению в Белграде

Женская сборная России провела товарищеский матч с командой Словении.

Россиянки одержали победу над словенками со счетом 61:56. В воскресенье команды проведут вторую встречу.

Товарищеский матч

Белград, Сербия

Россия – Словения – 61:56 (21:9, 19:17, 4:14, 17:16)

РОССИЯ : О.Фролкина (10), Левченко, Астахова (обе – 9), Лабутина (7 + 5 перехватов), Кошечкина (7), Глонти (6 + 7 подборов).

СЛОВЕНИЯ : Горшич (12), Лисец (11 + 7 подборов), Фришковец (9 + 6 подборов + 4 перехвата), Самболич (7 + 6 передач).

31 мая . 20.30

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.