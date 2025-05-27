«Уралмаш» продлит контракт с Хэйденом Далтоном
Американский форвард продолжит выступать за клуб из Екатерибурга.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Уралмаш» близок к продлению соглашения с баскетболистом.
Далтон (28 лет, 206 см) принял участие в 26 матчах прошедшего регулярного сезона Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 12,4 очка, 5 подборов и 2,1 передачи.
В этом году форвард стал обладателем звания MVP «Финала четырех» Кубка России.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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