«Уралмаш» продлит контракт с Хэйденом Далтоном

Американский форвард продолжит выступать за клуб из Екатерибурга.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Уралмаш » близок к продлению соглашения с баскетболистом.

Далтон (28 лет, 206 см) принял участие в 26 матчах прошедшего регулярного сезона Единой лиги ВТБ, набирая в среднем 12,4 очка, 5 подборов и 2,1 передачи.

В этом году форвард стал обладателем звания MVP «Финала четырех» Кубка России.