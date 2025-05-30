Антон Карданахишвили: «Верю в 7 матчей в финале, но смотреть 7-ю игру не буду»

Защитник «Уралмаша» отметил игру Каспера Уэйра в финале с «Зенитом».

– Никто не удивил, все так, как должно быть. Да, было 7 матчей в одной из серий, но «Зенит » защитил домашнюю площадку и, наверное, заслуженно вышел в финал.

- Твой любимый игрок финальной серии?

– Поздравлю Каспера Уэйра, что он стал отцом. И я обращаю внимание, как его игра преобразилась в плей-офф, поэтому отмечу его.

- Ты не веришь в 7-й матч? Когда он запланирован знаешь?

– Верю, конечно, знаю. Но я не буду смотреть. Расписание заранее не знал, поэтому рассчитал все по-другому.

- Откроешь секрет, что у тебя 12 июня?

– Конечно, у меня свадьба», – заявил разыгрывающий БК «Уралмаш » Антон Карданахишвили в эфире студии Единой лиги ВТБ.