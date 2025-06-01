Том Тибодо пользуется полной поддержкой Джейлена Брансона и президента «Нью-Йорка» Леона Роуза

Лидер команды и президент доверяют главному тренеру.

По словам источников в лиге, во время плей-офф тренерский штаб «Никс» сохранял осторожность в отношении своего будущего, понимая, что поражение в первом раунде от «Детройта» или вылет во втором раунде от «Бостона» может привести к изменениям. Тибодо столкнулся с критикой из-за высокой нагрузки на стартовый состав, однако «Нью-Йорк » провел сезон с одним из самых здоровых ростеров в НБА и завершил плей-офф без травм у ключевых игроков.

Тибодо пользуется поддержкой президента клуба Леона Роуза , а также абсолютным доверием Джейлена Брансона , который в 2022 году подписал контракт с «Никс» в том числе из-за желания играть под руководством специалиста. Однако, как отмечает The Athletic, окончательное решение всегда остается за владельцем команды – Джеймсом Доланом.