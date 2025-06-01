Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» победил «Панатинаикос» во 2-м матче и сравнял счет в серии (1-1)

Сегодня, 1 июня, в рамках чемпионата Греции состоялся 2-й матч финалальной серии.

«Олимпиакос » на своей площадке сравнял счет в противостоянии с «Панатинаикосом» (91:83, 1-1).

Чемпионат Греции

Финал (до 3 побед)

Второй матч

В серии ничья – 1-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.