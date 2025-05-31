«Наше терпение на исходе». Владельцы «Олимпиакоса» публично раскритиковали команду после поражения в 1-м матче финала чемпионата Греции

Братья Ангелопулосы, неудовлетворенные результатами, сделали заявление.

«То, что мы увидели сегодня на арене, – это не та команда, за которой мы наблюдали весь год. Хорошо бы, если бы в воскресенье все проявили себя как должно, потому что наше терпение на исходе. Болельщики снова придут поддержать нас, и мы требуем, чтобы команда тоже показала себя», – заявили Ангелопулосы.

Вчера «Олимпиакос » проиграл «Панатинаикосу » в 1-й игре финальной серии чемпионата Греции со счетом 68:80.

В «Финале четырех» Евролиги команда уступила «Монако» (68:78), но затем обыграла «Панатинаикос» в матче за 3-е место (97:93).