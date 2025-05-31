«Олимпиакос» попытается заполучить Ника Уайлер-Бэбба

«Олимпиакос» нацелился на Ника Уайлер-Бэбба.

Греческий клуб заинтересован в подписании атакующего защитника «Баварии» Ника Уайлер-Бэбба (29 лет, 196 см). Выкуп за игрока составляет 700 тысяч евро.

Уайлер-Бэбб был признан лучшим игроком оборонительного плана сезона Евролиги-2024/25.

Уайлер-Бэбб проводит 5-й сезон в Евролиге , выступая за немецкий клуб. Игрок стал лидером турнира по общему и среднему количеству перехватов (52, 1,6) и лидировал среди защитников по подборам (4,2).