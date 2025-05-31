Джордж Папас может вернуться в «Олимпиакос»

Джордж Папас близок к возвращению в «Олимпиакос».

Греческий клуб ведет переговоры с форвардом (27 лет, 196 см) о подписании контракта, сообщает SDNA.gr.

Папас выступал за «Олимпиакос» с 2022 по 2024 год. Нынешний сезон форвард провел в «Перистери», набирая 10,9 очка, 2,6 подбора и 2,4 передачи в среднем за матч.