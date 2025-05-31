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Илона Корстин: «Мало кто воспитывает игроков, потому что спонсоры, город или регион постоянно требуют высокого результата»

Гендиректор Лиги ВТБ объяснила, почему в чемпионате играют одни легионеры.

– Мы снова подобрались к теме вашей работы, в связи с этим вопрос: если прямо сейчас с российского баскетбола снимут все ограничения, где мы окажемся?

– В самом низу, причем не из-за того, что снизился собственный уровень игры. Так как мы выпали из международной обоймы, будем вынуждены проходить все отборочные этапы с самого низа. Это небыстрый путь. Обидно, конечно, за молодежь, за юниорские сборные, кадетские. У них ведь тоже есть первенства Европы, мира, даже Олимпиады для молодых атлетов, но наши игроки все это пропустили. Я в свое время прошла до своих 20 лет абсолютно все этапы: детская сборная, юниорская, молодежная. И только после этого начала играть в национальной команде. Сейчас же у нас образовался вакуум.

С одной стороны, есть плюс: можно сделать акцент на развитии своих игроков, предоставлять им больше времени в соревнованиях, в том же чемпионате России.

С другой – для каждого клуба это в определенном смысле смена направления. Все понимают, что надо развивать молодежь, воспитывать своих игроков, но мало кто это делает, потому что спонсоры, город или регион постоянно требуют высокого результата.

– Не так давно Валерий Газзаев, с которым я разговаривала накануне 20-летия победы ЦСКА в Кубке УЕФА, озвучил ту же самую проблему, о которой сказали вы: надо пользоваться ситуацией, давать возможность развиваться своим игрокам, клубы же по-прежнему держатся за легионеров.

–  У нас есть регламент, в котором прописан лимит на легионеров. В команде их может быть не более шести, столько же, сколько игроков с российским паспортом.

Но проблема в другом: российских игроков высокого уровня сейчас в России не слишком много и однозначно недостаточно для всех участников Единой лиги. И это вопрос не к лиге, а к федерации баскетбола, к спортшколам. Где новые Моня, Хряпа, Кириленко? Если в каком-то из российских клубов появляется хороший игрок, за ним начинается натуральная охота. Его быстро подписывают, а дома, получается, никого не остается. Да, в Америке есть наши ребята, которые играют очень хорошо, но таких немного.

Легионеры в этой ситуации позволяют повысить уровень соревнований, да и российские игроки рядом с ними быстрее растут, поскольку тренируются вместе каждый день. Если лишиться и этой возможности, мы сильно затормозим развитие. А нам нужно думать о том, что когда-то все вернется, границы откроются и мы снова будем участвовать в соревнованиях», – заявила Корстин.

Кто станет чемпионом НБА?865 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: Russia Today
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logoИлона Корстин
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