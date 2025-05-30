ЦСКА получит компенсацию в размере около 400 тысяч евро в случае ухода Алексы Аврамовича в «Дубай»

Алекса Аврамович может покинуть ЦСКА этим летом.

Европейские инсайдеры подтверждают интерес «Дубая » к сербскому защитнику ЦСКА . Московский клуб заплатил 400 000 евро, чтобы выкупить игрока из «Партизана », примерно эту же сумму ЦСКА получит в случае его ухода. Опция на случай интереса клуба Евролиги прописана в контракте.

«Дубай» получил 5-летнюю лицензию в главном европейском клубном турнире по итогам расширения круга участников.