Тренерский штаб «Никс» был недоволен жалобами Микэла Бриджеса на игровое время

Тренерский штаб «Нью-Йорка» возмутился поведением Микэла Бриджеса.

Как утверждают источники The Athletic, специалистам не понравилось, когда форвард «Никс» в марте пожаловался на то, что игроки стартовой пятерки проводят слишком много времени на площадке.

Тибодо продолжил задействовать Бриджеса столь же много: форвард лидировал в лиге по минутам на площадке в сезоне-24/25.