Тренерский штаб «Никс» был недоволен жалобами Микэла Бриджеса на игровое время
Тренерский штаб «Нью-Йорка» возмутился поведением Микэла Бриджеса.
Как утверждают источники The Athletic, специалистам не понравилось, когда форвард «Никс» в марте пожаловался на то, что игроки стартовой пятерки проводят слишком много времени на площадке.
Тибодо продолжил задействовать Бриджеса столь же много: форвард лидировал в лиге по минутам на площадке в сезоне-24/25.
Кто станет чемпионом НБА?2786 голосов
Оклахома
Индиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости