Джош Харт: «Самое обидное – понимать, что есть большой шанс, что этот состав не останется прежним»

Форвард «Никс» считает, что команду ждут изменения.

«Эта команда достаточно хороша, чтобы сделать следующий шаг. Но это бизнес. Когда ты не добиваешься того, чего хотел или того, должен был сделать, происходят изменения. За 8 лет я сменил 4 команды, 6 или 7 тренеров. Посмотрим. Это самое обидное — понимать, что есть большой шанс, что этот состав не останется прежним», – сказал Харт.

«Нью-Йорк » упустил возможность выйти в финал НБА впервые с 1999 года, уступив «Индиане» в шестом матче серии со счетом 108:125 (2-4).

Харт провел на площадке 22 минуты и набрал 4 очка (1 из 6 с игры), 6 подборов и 3 перехвата.