  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Джош Харт: «Самое обидное – понимать, что есть большой шанс, что этот состав не останется прежним»
4

Джош Харт: «Самое обидное – понимать, что есть большой шанс, что этот состав не останется прежним»

Форвард «Никс» считает, что команду ждут изменения.

«Эта команда достаточно хороша, чтобы сделать следующий шаг. Но это бизнес. Когда ты не добиваешься того, чего хотел или того, должен был сделать, происходят изменения. За 8 лет я сменил 4 команды, 6 или 7 тренеров. Посмотрим. Это самое обидное — понимать, что есть большой шанс, что этот состав не останется прежним», – сказал Харт.

«Нью-Йорк» упустил возможность выйти в финал НБА впервые с 1999 года, уступив «Индиане» в шестом матче серии со счетом 108:125 (2-4).

Харт провел на площадке 22 минуты и набрал 4 очка (1 из 6 с игры), 6 подборов и 3 перехвата.

Кто станет чемпионом НБА?2785 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: послематчевая пресс-конференция Джоша Харта
logoНью-Йорк
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoДжош Харт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Отправил вас восвояси». Тайриз Халибертон ответил на твит Бена Стиллера
21 июня, 05:47
«Никс» были недовольны игрой Карла-Энтони Таунса в защите
281 июня, 05:02
Джош Роббинс: «Тренерский штаб «Никс» обязан был придумать контрмеры против прессинга»
1 июня, 04:51
Главные новости
Брэндин Подземски: «Хочу сыграть на Олимпиаде в 2028 году»
15 минут назад
Милош Бикович: «Никола Йокич – лучший баскетболист в истории Сербии»
25 минут назад
«Нью-Йорк» проявляет интерес к Име Удоке и Джейсону Кидду
437 минут назад
Ноа Эссанг, 9-й в прогнозе ESPN на драфт-2025 НБА, набрал 22 очка и 14 подборов в полуфинале чемпионата Германии
5сегодня, 11:27Видео
«Даллас» заинтересован в продлении Данте Экзама
5сегодня, 10:36
«Хьюстон» уверен, что сможет повторить любое предложение Джабари Смиту и Тари Исону в 2026 году
8сегодня, 10:20
Рид Шеппард должен получить значительно большую роль в «Хьюстоне» в следующем сезоне
4сегодня, 09:55
«Рокетс» хотят продлить Фреда Ванвлита и Стивена Адамса, могут заменить последнего Бруком Лопесом
3сегодня, 09:40
Тони Бразерс и Скотт Фостер – среди арбитров на финальную серию НБА, в составе бригад 2 новичка
6сегодня, 09:26Фото
«Пэйсерс» приземлились в Оклахома-Сити на 3,5 часа позже из-за возможного торнадо, грозы и угрозы затопления
8сегодня, 09:13
Ко всем новостям
Последние новости
Андрей Кириленко: «Ежегодно РФБ тратит не менее 40 млн рублей на развитие адаптивного спорта»
133 минуты назад
ACB. 1/4 финала. «Ховентуд» – «Тенерифе», «Гран-Канария» примет «Валенсию»
сегодня, 12:14
Чемпионат Италии. 1/2 финала. «Брешия» имеет возможность завершить серию с «Трапани Шарк» у себя дома
сегодня, 06:30
Чемпионат Франции. 1/2 финала. «Париж» начнет серию с «Бурком»
сегодня, 12:14
Трехочковый Джареда Харпера выбил «Хапоэль Тель-Авив» из 1/2 финала чемпионата Израиля
сегодня, 12:08Видео
Главный тренер Душан Алимпиевич продлил контракт с «Бешикташем» на 2 года
сегодня, 11:45
Дейвидас Сирвидис подписал трехлетнее соглашение с «Жальгирисом»
сегодня, 11:08Фото
Карлик Джонс, Исаак Бонга и Стерлинг Браун будут допрошены в рамках расследования драки у ночного клуба
1сегодня, 10:55
Захар Пашутин о 4-й игре финала Лиги ВТБ: «Иван Ухов показал очень эффективную игру, успевал везде. Здорово, что он выдерживает конкуренцию с легионерами»
1сегодня, 08:46
Глеб Плотников станет главным тренером «Химок»
сегодня, 08:31