Куинтон Кроуфорд, чемпион НБА и G-лиги, присоединится к тренерскому штабу «Портленда»

Специалист согласился стать помощником Чонси Биллапса.

По информации Криса Хэйнса, бывший главный тренер «Стоктона» и чемпион G-лиги 2025 года Квинтон Кроуфорд согласовал контракт, чтобы войти в тренерский штаб «Блейзерс»

34-летний специалист начал карьеру в НБА как тренер по развитию игроков в «Шарлотт» (2018/19), затем присоединился к штабу Фрэнка Вогеля в «Лейкерс» и помог команде выиграть чемпионат в сезоне-2019/20. Он оставался с Вогелем вплоть до его увольнения в 2022 году, после чего перешел в «Даллас» под руководство Джейсона Кидда (2022/23). Затем Кроуфорд снова воссоединился с Вогелем в «Финиксе» в сезоне-2023/24.

В прошедшем сезоне он привел «Стоктон» (фарм-клуб «Сакраменто») к результату 22-12 в регулярке и завоевал титул чемпиона G-лиги в качестве главного тренера.