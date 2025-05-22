Стоимость Тумани Камары на рынке обменов составляет два пика 1-го раунда

Стала известна ценность форварда «Портленда» на рынке обменов.

«Я слышал, что «Блэйзерс» хотят за Тумани Камару что-то вроде двух пиков первого раунда. Возможно, они посчитают, что Далтона Кнехта и одного пика первого раунда достаточно, но я думаю, что «Портленд», вероятно, скажет «нет», – сказал инсайдер The Athletic Йован Буха.

25-летний бельгийский форвард «Портленда » в этом сезоне набирал 11,3 очка, 5,8 подбора, 2,2 передачи и 1,5 перехвата в среднем за матч.