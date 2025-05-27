«Портленд» может проявить интерес к Крису Полу
Команда может приобрести Криса Пола в качестве наставника для Скута Хендерсона.
«Блэйзерс» входят в число команд, которые могут проявить интерес к Крису Полу, если тот покинет «Сан-Антонио», сообщает Hoops Wire.
Генеральный менеджер «Портленда» Джо Кронин предположил, что ему нравится состав команды в том виде, в котором он сформирован в настоящее время. Однако, по словам источников в лиге, «Блэйзерс» хотели бы добавить опытного защитника, чтобы наставлять Скута Хендерсона.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Hoops Wire
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