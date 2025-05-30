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Стивен Эй Смит: «Даю «Никс» 30% на победу в 6-м матче из-за хромающего Карла-Энтони Таунса»

Стивен Эй Смит пессимистично оценивает перспективы «Нью-Йорка».

«Я даю «Никс» 30% на победу в 6-м матче, потому что очень обеспокоен состоянием Карла-Энтони Таунса. Все видят, как он хромает. Поэтому меня бесит, что его упрекают в том, что он иногда не возвращается в защиту. Он хромает уже три или даже четыре матча. Многие не ожидали вообще увидеть его на площадке. Не то что отыграть 12 минут в первой четверти.

Очень опасаюсь Рика Карлайла, это тренер уровня Зала славы. В шестой игре Паскаль Сиакам и Тайриз Халибертон и вся команда будут более агрессивными в нападении на домашней арене.

Очки после потерь – 106-48 в пользу «Пэйсерс». Очки в быстрых атаках – 81-38 в пользу «Пэйсерс». Результативность скамейки – 172-97 в пользу «Индианы». Это три категории, которые будут иметь особенное влияние в домашнем матче», – заключил ведущий ESPN.

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ИндианаИндиана
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети First Take
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