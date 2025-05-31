Наз Рид: «100% считаю себя игроком стартового состава»
Центровой «Миннесоты» считает себя достойным выходить с первых минут.
– Ты видишь себя игроком стартового состава в этой лиге?
– Да, 100%. Но иногда, если хочешь оказаться в выигрышной ситуации, приходится чем-то жертвовать. Я определенно вижу себя в старте. Но обстоятельства меняются. Никогда не знаешь, что будет дальше, пока не обсудишь или не пройдешь через это.
– Готов ли ты принять роль запасного в «Миннесоте» в следующем сезоне?
– Возможно. Я не исключаю этого полностью. Нужно будет многое обдумать.
В прошедшем регулярном сезоне Наз Рид в среднем набирал 14,2 очка и 6 подборов за игру. В плей-офф его статистика снизилась до 10,4 очка и 4,7 подбора.
На следующий сезон в контракте Рида прописана опция игрока на 15 миллионов долларов.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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