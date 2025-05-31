Афины перебьют предложение Белграда о проведении «Финала четырех» Евролиги 2026 года

«Финал четырех» Евролиги-2026, скорее всего, пройдет в Афинах.

Афины и Белград являются главными претендентами на проведение «Финала четырех» Евролиги в 2026 году.

По данным SDNA, греческое правительство стремится вернуть «Финал четырех» в Афины и готовится подать в Евролиге предложение на 9 миллионов евро, что превышает предложение Белграда на 7 миллионов евро.

Финансирование будет осуществляться через Министерство финансов, которое готово гарантировать сумму. Правительство рассчитывает окупить вложения за счет значительных доходов от турнира.

Белград недавно принимал «Финал четырех» в 2018 и 2022 годах, тогда как Афины в последний раз принимали турнир в 2007 году, когда «Панатинаикос» завоевал титул чемпиона.