Амат Мбайе перейдет из ЦСКА в «Париж» (Яннис Буржуа)

Амат Мбайе продолжит карьеру во Франции.

Форвард ЦСКА Амат Мбайе (35 лет, 206 см) этим летом вернется в Евролигу , подписав контракт с «Парижем », сообщает французский журналист Яннис Буржуа.

Мбайе пришел в ЦСКА летом 2023 года из «Анадолу Эфеса», подписав однолетний контракт, но следующим летом переподписал соглашение еще на один сезон.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ француз сыграл 51 матч, набирая в среднем 10,2 очка, 2,7 подбора и 1,5 передачи за 24 минуты на паркете.