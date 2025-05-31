Амат Мбайе перейдет из ЦСКА в «Париж» (Яннис Буржуа)
Амат Мбайе продолжит карьеру во Франции.
Форвард ЦСКА Амат Мбайе (35 лет, 206 см) этим летом вернется в Евролигу, подписав контракт с «Парижем», сообщает французский журналист Яннис Буржуа.
Мбайе пришел в ЦСКА летом 2023 года из «Анадолу Эфеса», подписав однолетний контракт, но следующим летом переподписал соглашение еще на один сезон.
В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ француз сыграл 51 матч, набирая в среднем 10,2 очка, 2,7 подбора и 1,5 передачи за 24 минуты на паркете.
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Опубликовал: Геннадий Ильин
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