Ви Джей Эджкомба видят основным претендентом на выбор «Шарлотт» под 4-м номером на драфте НБА

Ви Джей Эджкомб может отправиться в «Хорнетс».

Ближе к драфту позиции Эйса Бэйли в Топ-3 укрепляются за счет высоких оценок его потолка роста в дальней перспективе.

Обозреватель Кевин О’Коннор заявляет, что 4-е место (выбор «Шарлотт»), скорее всего, достанется Ви Джей Эджкомбу.

Защитник Бэйлора набирал 15 очков, 5,6 подбора, 3,2 передачи и 2,1 перехвата в среднем за матч в NCAA.

«У Эджкомба было превосходное собеседование с «Хорнетс». Многие менеджеры лиги уверены, что он фаворит в борьбе за 4-ю позицию, если не будет выбран до нее», – сообщил О’Коннор.