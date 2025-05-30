Ви Джей Эджкомба видят основным претендентом на выбор «Шарлотт» под 4-м номером на драфте НБА
Ви Джей Эджкомб может отправиться в «Хорнетс».
Ближе к драфту позиции Эйса Бэйли в Топ-3 укрепляются за счет высоких оценок его потолка роста в дальней перспективе.
Обозреватель Кевин О’Коннор заявляет, что 4-е место (выбор «Шарлотт»), скорее всего, достанется Ви Джей Эджкомбу.
Защитник Бэйлора набирал 15 очков, 5,6 подбора, 3,2 передачи и 2,1 перехвата в среднем за матч в NCAA.
«У Эджкомба было превосходное собеседование с «Хорнетс». Многие менеджеры лиги уверены, что он фаворит в борьбе за 4-ю позицию, если не будет выбран до нее», – сообщил О’Коннор.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Yahoo! Sports
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