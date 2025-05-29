Брайан Уиндхорст: «Буду удивлен, если «Миннесота» сохранит Джулиуса Рэндла, Наза Рида и Никила Александер-Уокера»
«Миннесоте» будет сложно сохранить Рэндла, Рида и Александер-Уокера.
«Не думаю, что «Тимбервулвс» смогут сохранить эту команду. Сохранить основу они могут, но... Джулиус Рэндл – свободный агент. Никил Александер-Уокер – свободный агент, Наз Рид – свободный агент. У него есть возможность выйти из контракта, и я уверен, что он ею воспользуется.
Контракт Энтони Эдвардса очень большой. Я буду удивлен, если им удастся переподписать всех троих», – сказал инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?3766 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Pardon My Take
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости