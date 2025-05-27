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Один из тренеров «Лейкерс» войдет в тренерский штаб сборной Словении

Тренер «Лейкерс» присоединится к Луке Дончичу в сборной Словении.

Президент Федерации баскетбола Словении Матей Эрьявец подтвердил, что звездный разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич будет представлять Словению на чемпионате Европы 2025 года.

Также стало известно, что «Лейкерс» отправят одного из своих тренеров в тренерский штаб сборной Словении. Имя специалиста пока не названо. Скорее всего, это будет тренер по физической подготовке, который будет контролировать подготовку и восстановление Дончича во время турнира.

Изначально у сборной были опасения, что «Лейкерс» будут менее уступчивыми, чем «Мэверикс», в отношении выступления Дончича за национальную команду. Однако отец игрока, Саша Дончич, который также является спортивным директором федерации, быстро связался с фронт-офисом «Лейкерс» и без каких-либо проблем согласовал все детали.

Как сообщается, разговор с генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой длился всего две минуты. Клуб полностью понимает желание Луки представлять свою страну и оказал ему полную поддержку.

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Кто-то другойЛука Дончич
Никто, все выступили на своем уровнеНБА
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Svet24.si
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