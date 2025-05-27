Один из тренеров «Лейкерс» войдет в тренерский штаб сборной Словении

Тренер «Лейкерс» присоединится к Луке Дончичу в сборной Словении.

Президент Федерации баскетбола Словении Матей Эрьявец подтвердил, что звездный разыгрывающий «Лейкерс» Лука Дончич будет представлять Словению на чемпионате Европы 2025 года.

Также стало известно, что «Лейкерс » отправят одного из своих тренеров в тренерский штаб сборной Словении. Имя специалиста пока не названо. Скорее всего, это будет тренер по физической подготовке, который будет контролировать подготовку и восстановление Дончича во время турнира.

Изначально у сборной были опасения, что «Лейкерс» будут менее уступчивыми, чем «Мэверикс», в отношении выступления Дончича за национальную команду. Однако отец игрока, Саша Дончич, который также является спортивным директором федерации, быстро связался с фронт-офисом «Лейкерс» и без каких-либо проблем согласовал все детали.

Как сообщается, разговор с генеральным менеджером «Лейкерс» Робом Пелинкой длился всего две минуты. Клуб полностью понимает желание Луки представлять свою страну и оказал ему полную поддержку.