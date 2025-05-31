Лука Дончич помог школьной команде из Далласа попасть на Национальный кубок по футболу

Защитник «Лейкерс» сделал денежное пожертвование.

«Мы запустили сбор, чтобы помочь нескольким игрокам, у которых не было денег на взносы и турнирные расходы. Вся команда старалась собрать нужную сумму, чтобы эти ребята могли остаться с нами. Мы уже собрали 3800 долларов из 5000, когда мне внезапно пришло уведомление, что цель достигнута. Я зашла в аккаунт и увидела пожертвование от Луки в 1200 долларов.

Эти деньги помогли нам закрыть все расходы, мы даже зарегистрировались на дополнительный турнир и выиграли его. Теперь мы обладатели кубка US Club штата Техас и едем на Национальный кубок в Денвер», – рассказала тренер команды Дженна Феджран.

Перед своим возвращением в Даллас в составе «Лейкерс » в конце сезона Лука Дончич пожертвовал деньги на десяток сборов на GoFundMe в одном из районов Далласа – Форт-Уэрте. Благодаря его щедрости школьники и спортивные программы смогли достичь своих целей: купить новую экипировку, форму на сезон и покрыть расходы на поездки на турниры.