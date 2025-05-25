Никола Миротич подпишет двухлетний контракт с «Монако»
Никола Миротич продолжит карьеру в «Монако».
По данным источников BasketNews, клуб близок к подписанию соглашения с бывшим MVP Евролиги Николой Миротичем. Ожидается, что Миротич подпишет двухлетний контракт с «Монако».
У форварда остается один год по контракту с «Миланом», но источники подтверждают, что он намерен воспользоваться пунктом о выходе, включенным в соглашение, чтобы облегчить переход.
За два года в Италии Миротич помог «Милану» выиграть два чемпионата страны и Суперкубок.
В сезоне-2024//25 Миротич в среднем набирал 17,7 очка, делал 6,4 подбора и 2,0 передачи в составе «Милана», что позволило ему войти в пятерку лучших игроков Евролиги по результативности и подборам, а также в тройку лучших по эффективности.
У кого лучший тренер в полуфиналах НБА?807 голосов
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Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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