«Сакраменто» оценит возможность обмена Демара Дерозана

Демар Дерозан может быть задействован в обменах «Кингз».

По информации инсайдера Джейка Фишера, новый генменеджер клуба Скотт Перри намерен оценить стоимость Дерозана на трансферном рынке.

У форварда остаются еще 2 года по текущему контракту с зарплатой около 25 миллионов в год. Дерозан набирал 22,2 очка, 3,9 подбора и 4,4 передачи, реализуя 47,7% бросков с игры и 32,8% трехочковых в этой «регулярке».

«Кингз» второй раз подряд и 18-й из 19 последних сезонов не вышли в плей-офф.