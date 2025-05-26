«Сакраменто» оценит возможность обмена Демара Дерозана
Демар Дерозан может быть задействован в обменах «Кингз».
По информации инсайдера Джейка Фишера, новый генменеджер клуба Скотт Перри намерен оценить стоимость Дерозана на трансферном рынке.
У форварда остаются еще 2 года по текущему контракту с зарплатой около 25 миллионов в год. Дерозан набирал 22,2 очка, 3,9 подбора и 4,4 передачи, реализуя 47,7% бросков с игры и 32,8% трехочковых в этой «регулярке».
«Кингз» второй раз подряд и 18-й из 19 последних сезонов не вышли в плей-офф.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Courtside Buzz
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