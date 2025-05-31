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Девушка, обвиняющая Зайона Уильямсона в изнасиловании, требует компенсацию в размере 18-50 млн долларов

Зайона Уильямсона обвиняют в изнасиловании.

В иске, поданном против игрока «Нового Орлеана», фигурируют 2 эпизода, случившиеся в 2020 году. По словам жертвы, баскетболист душил ее руками или с применением подручных средств, заставляя «испытывать страх за свою жизнь». Пострадавшая также указывает на угрозы ее жизни и жизни членов ее семьи.

Девушка встречалась с Уильямсоном с 2018 года, когда он еще играл за университет Дьюк, до 2023 года.

Как сообщает ESPN, истица рассчитывает на денежную компенсацию в размере 18-50 млн долларов.

Адвокаты игрока опровергают все обвинения и считают иск попыткой монетизировать связь с их клиентом, заработав «миллионы долларов». Сторона баскетболиста настаивает, что Уильямсон не состоял с пострадавшей в отношениях, а эпизоды сексуальной связи происходили по обоюдному согласию.

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ОклахомаОклахома-Сити
ИндианаИндиана
Опубликовал: Филипп Прокофьев
Источник: ESPN
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