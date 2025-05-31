Джермейн О’Нил: «Во время драки в Детройте я защищал одноклубника. И доказал это в суде»

Бывший центровой «Индианы» объяснил, за что ударил болельщика «Пистонс».

19 ноября 2004 года несколько игроков «Пэйсерс» (Рон Артест, Стивен Джексон и Джермейн О’Нил) оказались на трибунах дворца в Auburn Hills, где поучаствовали в драке с местными болельщиками.

«Я посмотрел налево – потому что, опять же, мой охранник слева – и увидел там Энтони Джонсона.

Люди думают, что я просто сорвался и начал бить всех подряд. Но это было не так.

Я увидел его: он на полу, этот парень, мелкий, сверху на нем, а вокруг стоят люди. Вижу, как Энтони Джонсон пытается подняться, бросаюсь туда и поскальзываюсь. Но я ударил его, потому что он пытался навредить моему корешу, моему товарищу по команде.

И вот что меня реально вывело.

Я дошел до федерального суда. Люди думали, что я просто отбыл дисквалификацию и вернулся, но я пошел в федеральный суд – и выиграл. Я был в федеральном суде в Нью-Йорке. Мы прошли через апелляции, через все это – и победили. И судья сказал, что я имел полное право поступить так, как поступил. Да, полное право. Но никто об этом не говорил, так?» – рассказал Джермейн О’Нил.