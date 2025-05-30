Владельцы «Миннесоты» намерены заняться проектом новой арены
«Тимбервулвз» могут получить новый стадион.
Target Center был построен в 1990 году и является второй старейшей ареной лиги после Madison Square Garden.
Новые владельцы клуба Марк Лори и Алекс Родригес собираются заняться проектом следующей домашней площадки на фоне роста популярности команды после двух финалов конференции подряд.
Кто станет чемпионом НБА?862 голоса
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
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